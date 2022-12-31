الرياض - محمد الوسيري - قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عبر البلاك بورد.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة.. وبناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا يوم غد الأحد 1 يناير 2023؛ وتحويلها على منظومة “البلاك بورد” في جميع فروع الجامعة.

تعليم الطائف

وقررت إدارة تعليم محافظة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.