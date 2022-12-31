«ماستر كلاس».. إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت مدرسة مسك لرواد الأعمال (ماستر كلاس)، التابعة لمؤسسة مسك في موسمها الثاني عبر محطات مختلفة، تستضيف فيها نخبة من أهم رواد الأعمال في العالم بهدف إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم. وتقام دورات المدرسة عن بعد، حيث صممت هذه الدورات على مستوى معايير عالمية وبشكل احترافي، لإلهام وتعليم وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين.

وصمم «ماستر كلاس» كي يتيح الفرصة لفهم ومعرفة المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال، التي تؤهل لمعرفة المبادئ الرئيسة لريادة الأعمال وكيفية استخدام أفضل الممارسات لبناء وتوسيع المشروع الريادي ليصبح ناجحا ومؤثرا.

أما الفصول الدراسية المقدمة، فتمت تجربتها مسبقا، وتم التأكد من نجاحها وفعاليتها، لذلك الالتحاق بالفصول المطروحة سيتقن المفاهيم الرئيسة لريادة الأعمال. وفي الموسم الأول من مدرسة مسك لرواد الأعمال «ماستر كلاس»، هناك 3 دورات تأسيسية عن ريادة الأعمال تتضمن موضوعات ريادية مهمة، هي: (فريق العمل، التمويل، أهلية السوق)، والتي يلقيها محاضرون مشاهير وقادة أعمال مخضرمون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الموسم الثاني جمعت «مسك» مجموعة من الرياديين العالميين بعد جولة أقيمت من وادي السيلكون إلى نيويورك، وصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعلم طريقة بناء وتنمية شركة ناشئة. وتقدم المدرسة 4 حصص دراسية فريدة ومميزة لتعلم أسس ريادة الأعمال. وتم جلب 8 خبراء (مدربون عالميون)، سيتشاركون معك خلاصة تجاربهم، وكيفية بنائهم شركاتهم الناشئة بنجاح!. جميع الفصول الدراسية متاحة في كل الأوقات وفي أي مكان.

النقاط الرئيسية







إتاحة المحتوى



توافر المحتوى في أي وقت وأي مكان



مدربون محترفون



تقدم المسابقات من رواد أعمال ومستثمرين ملهمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



إنتاج عالي الجودة



تقدم فيديوهات ذات جودة عالية ووضوح عال



تعليم مستمرتوفر مواد تعلم مساعدة للتأكد من فهم موضوعات ريادة الأعمال



المدة تراوح مدة كل دورة بين ساعة ونصف إلى ساعتين



الفئة المستهدفة رواد الأعمال الحاليون والمستقبليون



فصول ماستر كلاس