جمعية أبناؤنا الأولى في مسابقة روبوفيست

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وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ثريا الزهراني، أن مشاركة الجمعية تمثلت في3 مسابقات للمرحلة المتوسطة هي (مسابقة معرض الروبوتات، مسابقة المهمة المجهولة، مسابقة موكب الروبوتات)، ومسابقة واحدة للمرحلة الابتدائية، ومسابقة بوتل سومو التي توجت خلالها بالمراكز الأولى على مستوى المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جمعية أبناؤنا الخيرية بالمدينة المنورة المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة روبوفيست العالمية لـ2022، المهتمة بالمهارات والعمل الجماعي والإبداع، واستخدام أحدث التقنيات لصناعة روبوتات حديثة، تسهم في دعم المجتمع وتحقيق رؤية 2030.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ثريا الزهراني، أن مشاركة الجمعية تمثلت في3 مسابقات للمرحلة المتوسطة هي (مسابقة معرض الروبوتات، مسابقة المهمة المجهولة، مسابقة موكب الروبوتات)، ومسابقة واحدة للمرحلة الابتدائية، ومسابقة بوتل سومو التي توجت خلالها بالمراكز الأولى على مستوى المملكة.

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