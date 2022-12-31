شكرا لقرائتكم خبر معالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية، باشرت الإدارة العامة للنظافة تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة من الحالة المطرية التي هطلت على أرجاء مكة المكرمة، وذلك بشفط تجمعات المياه وكنس الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.

وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار والأشجار المتساقطة، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة الإدارة العامة للنظافة.

كما تواصل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول أعمالها في متابعة شبكات التصريف من خلال فرق ميدانية متخصصة، ونشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر مع أعمال المعالجة الفورية، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها الأمانة خلال الحالة المطرية.

وباشرت الإدارة العامة للحدائق جهودها الميدانية، عبر فرق متخصصة في رفع الأشجار المتساقطة في بعض المواقع، نتيجة الرياح الشديدة والحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الجهود المتكاملة بين الإدارات التابعة للأمانة، كما تشارك الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في انسيابية الحركة المرورية.

متابعة آثار الأمطار

