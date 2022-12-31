شكرا لقرائتكم خبر معالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار والأشجار المتساقطة، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة الإدارة العامة للنظافة.كما تواصل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول أعمالها في متابعة شبكات التصريف من خلال فرق ميدانية متخصصة، ونشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر مع أعمال المعالجة الفورية، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها الأمانة خلال الحالة المطرية.
وباشرت الإدارة العامة للحدائق جهودها الميدانية، عبر فرق متخصصة في رفع الأشجار المتساقطة في بعض المواقع، نتيجة الرياح الشديدة والحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الجهود المتكاملة بين الإدارات التابعة للأمانة، كما تشارك الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في انسيابية الحركة المرورية.
متابعة آثار الأمطار
- شفط تجمعات المياه في الشوارع
- كنس الأتربة من الطرقات
- تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار
- رصد تجمعات مياه الأمطار
- تذليل العوائق لانسيابية الحركة المرورية
- إعادة الشوارع للوضع الطبيعي
- نشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.