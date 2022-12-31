إنقاذ شخصين داخل مركبة في وادي كساب

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إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت فرق الدفاع المدني شخصين احتجزا داخل مركبة في سيل وادي كساب بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وقال الدفاع المدني: «إن الشخصين بصحة جيدة».إلى ذلك، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

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