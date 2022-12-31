شكرا لقرائتكم خبر جوائز عالمية في عام استثنائي لطلاب ومعلمي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض في العام 2022م، تحقيق العديد من الإنجازات العالمية والإقليمية والمحلية على مستوى المعلمين والمعلمات والمدارس والطلاب والطالبات، تكللت بحصدهم جوائز مختلفة، وحصولهم على مراكز متقدمة في جميع المنافسات التي شاركوا فيها.

ووفقا للمتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي؛ فإن الإدارة حصلت على خارطة التميز العالمية بشكل نوعي واستثنائي خلال العام 2022م من خلال المشاركات وتحقيق عدد من الجوائز؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: 4 جوائز في فئة المعلم والطالب المتميز من أصل 9 مشاركات فائزة من المملكة بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، كما حصلت على 3 جوائز أولمبياد الروبوت (wro) العالمي؛ منها المركز الأول في فئة المشاريع بألمانيا 2022م، والمركز السابع بعد حصول مدارس إدارة تعليم الرياض على 5 مقاعد من أصل 8 في أولمبياد الروبوت العالمي، وجائزتين من جوائز الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد 2022م.

كما تمكنت من تحقيق 7 جوائز كبرى وعالمية خاصة في معرض آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية، و445 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة بيبراس العالمية. وفي المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا ITEX حققت ميدالية ذهبية، وجائزة مقدمة من مكتب التربية بمجلس التعاون، وحصول معلمة على المركز الأول في مسابقة قيم التسامح وقبول الآخر من مكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى تحقيق طالب جائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، واختيار 3 طلاب من البنين والبنات للمعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام .

ومن الإنجازات كذلك حصول طالبة على جائزة المركز الثالث في الهاكثون الخليجي، و4 جوائز وتميز في جسر للريادة، وتكريم 13 طالبا وطالبة بجائزة الأميرة صيتة على مستوى منطقة الرياض، وحصول طالبة على المركز الثاني وطنيا في المسابقة نفسها للمواطنة المسؤولة وجائزة البحث الإجرائي، وأكثر من 400 فائز في مسابقة كنقارو للرياضيات بعد مشاركة أكثر من 11000 طالب وطالبة.

أهم الجوائز

