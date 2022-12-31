اعتماد مؤسسي يجود خدمات تقنية نجران

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وأكد عميد الكلية محمد الصقري، أن الاعتماد المؤسسي سيسهم في تعزيز جودة الخدمات التدريبية والمساندة، وسيكون دافعا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليا ودوليا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الكلية التقنية للبنين بنجران على شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد استيفاء جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني «مسار».وأكد عميد الكلية محمد الصقري، أن الاعتماد المؤسسي سيسهم في تعزيز جودة الخدمات التدريبية والمساندة، وسيكون دافعا للتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محليا ودوليا، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

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