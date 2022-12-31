نصائح تحمي مرضى الربو عند هطول الأمطار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نزول الأمطار من أسباب زيادة أعراض نوبات الربو، لذا قدمت وزارة الصحة نصائح للمرضى عند هطول الأمطار، تتضمن تجنب المطر والهواء البارد بقدر الإمكان لأنهما من مهيجات الربو، وكذلك الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف عند الاضطرار للخروج. كما نصحت المريض بأن يحمل معه دائما البخاخ الإسعافي (موسع الشعب)، والحرص على أخد البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب لك. ويجب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال وجود (أزرقاق) في الأطراف والشفتين واللسان، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي. للوقاية من نزلات البرد





ابق في المنزل حين يشتد المطر



لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة



ارتد معطفا أو احمل مظلة لتجنب البلل

للحماية من نواقل الأمراض



تجنب أماكن تجمع الأمطار



ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة



قم بتغطية الساقين



استخدم الكريمات الطاردة للحشرات



استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات



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