شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ15328 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ15328 مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 22- 28 ديسمبر الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

01 إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15328 مخالفا، منهم:

8808 مخالفين لنظام الإقامة

4038 مخالفا لنظام أمن الحدود

2482 مخالفا لنظام العمل

02 إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 552 شخصا، منهم:

48 % يمنيو الجنسية

47 % إثيوبيو الجنسية

5 % جنسيات أخرى

ضبط 116 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

03 ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة36787 وافدا مخالفا منهم:

35147 رجلا

1640 امرأة

05 إحالة 27029 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 2263 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 13250 مخالفا

نتائج الحملات