تدشين الحركة المرورية بطريق الملك سعود في المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة المدينة المنورة، أمس، الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود، الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول 2600 متر، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود يخدم أحياء غرب المدينة المنورة، ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100 متر، مكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5 أمتار، ومنطقتين للدوران بمخرجين، إضافة إلى تركيب 15 لوحة إرشادية للسلامة المرورية، مبينة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق زادت كمياتها عن 160 ألف م3 بأعمال ردم بلغت 455 ألف م3. وبينت أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف م3 من أعمال طبقة ما تحت الأساس وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر وتنفيذ عبارتين صندوقيتين لتصريف مياه الأمطار بطول 1750 مترا، والأخرى بطول 160 مترا، إضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفرة للطاقة بـ75 عمودا.

ويأتي مشروع طريق الملك سعود ضمن برامج وخطط الأمانة لرفع شبكة الطرق التي تسهم في حل مشاكل الازدحام، وتوفر حركة مرورية حرة لأهالي وزوار المدينة المنورة.