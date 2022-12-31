إيقاف مروج مخدرات بمواقع التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكايين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصا من مادة الإمفيتامين المخدر، وممنوعات. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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