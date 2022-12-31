شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة: «بلغنا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيس وزراء جمهورية الهند في وفاة والدته.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء».