عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

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وأوضحت أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة «أبشر أفراد» لا تمكن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.وأكدت الجوازات استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية، وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم الكترونيا.
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