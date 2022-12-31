عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز، أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر أفراد» .

وأوضحت أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة «أبشر أفراد» لا تمكن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وأكدت الجوازات استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية، وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم الكترونيا.