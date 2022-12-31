شكرا لقرائتكم خبر توزيع سترات المطر والمظلات على المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل الجهني، أن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية حرصت على الاستعداد منذ وقت مبكر لتوفير المظلات أثناء هطول الأمطار وسترات المطر، وتوزيعها على المعتمرين في صحن المطاف لوقايتهم، لأداء مناسك العمرة بكل يسر وراحة، وتوزيعها للعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوفير جميع الخدمات الخيرية والتطوعية التي تعين قاصدي المسجد الحرام والسعي لتلبية احتياجاتهم في ميدان المسجد الحرام.كما تم توفير جميع التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وبناء نموذج فعال وتكاملي للاستفادة المثلى من الشراكات والعمل التطوعي وتحقيق النتائج المتميزة لضمان استدامة الخدمات التطوعية والخيرية في المسجد الحرام، وفق رؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
خدمات يوم الجمعة
- تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ728.55 مستفيدا
- تقديم 320.112 عبوة زمزم الموزعة
- بلغت كمية المعطرات 550.2 لترا
- كمية المطهرات 000.130 لتر
- 750 مستفيدا من مكتبة المسجد الحرام
- تعطير المسجد الحرام بـ100 فواحة
- تعقيم الأسطح بـ500.30 لتر
- بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ500 لتر
- كمية معقمات الأيدي 550.2 لترا
- التعقيم بالبابوكير 650 لترا
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