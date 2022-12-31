5000 شتلة في ثادق

شارك برنامج جودة الحياة وجمعية آفاق خضراء، البيئية في زراعة 5 آلاف شتلة في منتزه أم الشقوق بمحافظة ثادق، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بنك الرياض لزراعة 4.000.000 شجرة في المملكة خلال 10 سنوات بالتعاون مع الجمعية ضمن مبادرة «غرس اليوم مستقبل بكرة».

ويهدف المشروع إلى خفض درجات الحرارة بما يزيد على خمس درجات مئوية، ومواجهة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى الإسهام في مشاريع التشجير الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.