شارك برنامج جودة الحياة وجمعية آفاق خضراء، البيئية في زراعة 5 آلاف شتلة في منتزه أم الشقوق بمحافظة ثادق، التي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع بنك الرياض لزراعة 4.000.000 شجرة في المملكة خلال 10 سنوات بالتعاون مع الجمعية ضمن مبادرة «غرس اليوم مستقبل بكرة».
ويهدف المشروع إلى خفض درجات الحرارة بما يزيد على خمس درجات مئوية، ومواجهة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى الإسهام في مشاريع التشجير الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر 5000 شتلة في ثادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.