2200 مستفيد من تطعيم الإنفلونزا

نفذت إدارة التواصل المؤسسي بصحة الجوف، 74 حملة ميدانية خلال الفترة الماضية، للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث شارك فيها 129 متطوعًا ومتطوعة، من فريق التطوع الصحي، وبلغ عدد المستفيدين 2200 مستفيد.

وأشارت الصحة بالجوف، إلى أنه جرى تنفيذ حملات بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة، شملت المواقع العامة والأسواق والحدائق والمتنزهات، إضافة لحملات التوعية الصحية، لحث المجتمع على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وتسعى صحة الجوف من خلال هذه الحملات الميدانية، إلى زيادة عدد المطعمين، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات، بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.

وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن، ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.