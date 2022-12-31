وهدفت فعاليات مستقبل السلامة المرورية ومن خلال جملة من الأنشطة والمبادرات إلى رفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وإيجاد ثقافة مرورية وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع لأسس ومعايير السلامة المرورية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في خفض معدلات الحوادث المرورية والمساهمة في حفظ الأرواح وممتلكات ومقدرات دوت الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.