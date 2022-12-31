اختتام السلامة المرورية

اختتمت فعاليات «مستقبل السلامة المرورية 2022»، الذي نظمته إمارة منطقة تبوك بالتعاون مع شركة نيوم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بمقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك، بحضور تجاوز 39 ألف زائر وسط تفاعل كبير من الأهالي وزوار المنطقة يمثلون فئات المجتمع بشتى شرائحه.

وهدفت فعاليات مستقبل السلامة المرورية ومن خلال جملة من الأنشطة والمبادرات إلى رفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وإيجاد ثقافة مرورية وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع لأسس ومعايير السلامة المرورية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في خفض معدلات الحوادث المرورية والمساهمة في حفظ الأرواح وممتلكات ومقدرات دوت الخليج.