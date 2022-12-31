فرغت المؤسسة العامة للري، من أعمال مشروع إنشاء أكبر مزرعة نموذجية لليمون في واحة الأحساء الزراعية، على أرض مساحتها مليون متر مربع على الطريق الزراعي الرابط بين مدينة العيون وبلدة الجرن في شمال الواحة، بـ25 ألف شجرة من عدة أصناف من أشجار الليمون، بهدف التوسع في زراعة الليمون، والاعتماد الكلي في عمليات الري على المياه المجددة، والتأكيد على استراتيجية المؤسسة في التوسع باستخدام تقنيات الري الحديثة التي تم تطبيقها في المزرعة، وتسميتها «مزرعة ليمونة».

أبان نائب الرئيس العام في المؤسسة العامة للري لشؤون العمليات المهندس عبدالعزيز الرشود لـ«دوت الخليج»، أن المشروع يستهدف إنتاج عدة أصناف من الليمون، بينها 4 أصناف في الوقت الحالي، وهي: البن زهير المحلي، والصيني، وأضاليا، والترنج الملحي، وفي مراحل لاحقة، تضاف أصناف أخرى سيتم إدخالها في المزرعة، مؤكدًا أن المؤسسة، أولت المزرعة اهتمامًا واسعًا، وتم زراعة 20 ألف شجرة، ويجري حاليًا استكمال زراعة الـ5 آلاف الأخرى خلال الموسم الزراعي الحالي.

أضاف الرشود أن المزرعة، تهدف إلى توعية وتحفيز المزارعين، إلى ضرورة إدخال زراعات لأصناف ذات جدوى اقتصادية، ومستهدفة في السوق المحلي، وتشجيع المهتمين بالزراعة في الاستثمار الزراعي للأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، وتعريف الجميع بآليات وأنظمة الزراعة والري المطبقة، والاكتفاء الذاتي، وتقليص الاستيراد، كاشفًا عن تبني المؤسسة لتنفيذ والتوسع في إنشاء مزارع نموذجية أخرى، وتطبيق أنظمة الري الحديثة المرشدة في عدة مناطق من المملكة.