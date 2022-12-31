

جدة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.

وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ, لتكون عن بُعد.

// انتهى //

22:22ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُعلق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.