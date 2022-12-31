السعودية اليوم / حضور كثيف لمهرجان الإبل تزامناً عطلة نهاية الأسبوع والأجواء الماطرة



الصياهد 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

شهدت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" حضوراً كثيفاً من الزوار اليوم وأمس تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع وهطول الأمطار التي دفعت العديد للحضور والاستمتاع بالفعاليات التي وفرتها إدارة المهرجان.

وقال الزائر سلمان الفرج: جذبتنا الأجواء الماطرة اللطيفة، وما شاهدناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المهرجان، فقررنا استغلال إجازة نهاية الأسبوع بالحضور وأسرتي إلى المهرجان، قادمين من مدينة الرياض.

من جهته أكد الزائر محمد الدوسري أنه يحرص سنوياً على زيارة المهرجان برفقة أسرته، كون المهرجان يتزامن مع الأجواء المميزة، التي تساعد على التمتع بفعالياته ومختلف أنشطته، وقال: قضينا وقتًا ممتعًا في سوق شارع الصياهد؛ حيث تعددت المناطق كمدهال الدهناء وقرية الأسر المنتجة، وما لفت انتباهي تنوع المطاعم التي شكّلت خيارات مناسبة أمام الزوار.

بدوره قال الزائر المقيم محسن العجارمة: قررت أنا وأسرتي برفقة بعض الأصدقاء الحضور إلى المهرجان، وهي المرة الأولى التي أشاهد فيها هذه الفعاليات المميزة، إضافة إلى الخدمات المتوفرة، من المطاعم ومختلف الأنشطة التي يحتاجها الزائر.

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