السعودية اليوم / تعليم وجامعة الطائف تعلقان الدراسة الحضورية غداً



الطائف 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد عبر منظومة "البلاك بورد".

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

// انتهى //

21:37ت م

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الطائف 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //21:37ت م0076

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