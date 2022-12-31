السعودية اليوم / بودكاست "متمم" يسلِّط الضوء على المستقبل المستدام للسعودية الخضراء



الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

حلَّ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبد الله العبدالقادر ضيفاً على برنامج بودكاست "متمم" في موسمه الثاني "قطاعات المستقبل" في حلقة جديدة بعنوان: "

وسلَّط العبد القادر خلال الحلقة الضوء على جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للحد من التصحر ودوره في تعزيز الوعي البيئي لبناء مستقبل بيئي مستدام، كما تحدث عن مبادرة السعودية الخضراء، واستعرض جهود المركز للعمل على تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها لنشر الرقعة الخضراء.

وأكد أن المملكة تتميز ببيئة متنوعة محفزة ومشجعة على الاستثمار بمشاريع مرتبطة بنشر البيئة الخضراء، من خلال وجود المتنزهات المفتوحة الكبيرة والمشاريع المعززة للبنية التحتية والغطاء النباتي، كما استعرض دور المركز في الحد من الاحتطاب الذي يؤثر على انتشار الغطاء النباتي، إضافة إلى أهم المبادرات الداعمة التي عمل عليها المركز بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.

يذكر أن بودكاست "متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

// انتهى //

21:28ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسحلَّ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبد الله العبدالقادر ضيفاً على برنامج بودكاست "متمم" في موسمه الثاني "قطاعات المستقبل" في حلقة جديدة بعنوان: " السعودية الخضراء.. المستقبل المستدام".وسلَّط العبد القادر خلال الحلقة الضوء على جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للحد من التصحر ودوره في تعزيز الوعي البيئي لبناء مستقبل بيئي مستدام، كما تحدث عن مبادرة السعودية الخضراء، واستعرض جهود المركز للعمل على تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها لنشر الرقعة الخضراء.وأكد أن المملكة تتميز ببيئة متنوعة محفزة ومشجعة على الاستثمار بمشاريع مرتبطة بنشر البيئة الخضراء، من خلال وجود المتنزهات المفتوحة الكبيرة والمشاريع المعززة للبنية التحتية والغطاء النباتي، كما استعرض دور المركز في الحد من الاحتطاب الذي يؤثر على انتشار الغطاء النباتي، إضافة إلى أهم المبادرات الداعمة التي عمل عليها المركز بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.يذكر أن بودكاست "متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.// انتهى //21:28ت م0075

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