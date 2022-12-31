السعودية اليوم / جامعة أم القرى تعلن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ



مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غداً في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وقالت الجامعة - في بيان لها- إنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد ٨/ 6/ 1444هـ، تحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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21:26ت م

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