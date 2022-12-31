السعودية اليوم / طلاب الطب البيطري بجامعة الملك فيصل يتعرفون على أنواع الإبل بمهرجان المؤسس



الصياهد 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

زار وفد مؤلف من 50 طالبًا وطالبة من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

واستهلّ الوفد زيارته بحضوره لفعاليات مسابقة "الطب" ، ثم التجول في الأجنحة المشارِكة بالمهرجان.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في كلية الطب البيطري بالجامعة الدكتور بدر الحمدان أن زيارتهم اليوم تأتي لتعريف الطلاب بالمهرجان وأنواع الإبل، والاطلاع على مختلف التفاصيل التي يحتويها.

وأشاد بالتنظيم المميز للمهرجان، إضافة إلى عملية فحص الإبل المشارِكة، مشيرًا إلى أن الزيارة تشكل فرصة كبيرة للطلاب للوقوف على هذا الموروث، وكذلك الربط بين دراستهم النظرية والعملية.

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21:17ت م

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