السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بتعليم الليث



مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

أعلنت إدارة تعليم الليث تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎التعليم ليوم غد الأحد.

وأبانت الإدارة أنه ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد ٨ / ٦ /١٤٤٤هـ، لجيع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وسيكون الدوام عن بعد عبر "

// انتهى //

21:13ت م

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مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة تعليم الليث تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎التعليم ليوم غد الأحد.وأبانت الإدارة أنه ‏بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئتين التعليمية والإدارية، فقد تقرَّر تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد ٨ / ٦ /١٤٤٤هـ، لجيع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وسيكون الدوام عن بعد عبر " منصة مدرستي ‬".// انتهى //21:13ت م0068

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