السعودية اليوم / تعليم جدة يُعلِّق الدراسة الحضورية غداً الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص



جدة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

قرَّرت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غد الأحد 8 / 6 / 1444هـ, عن بُعد عبر "

// انتهى //

21:12ت م

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جدة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسقرَّرت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص.وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي يوم غد الأحد 8 / 6 / 1444هـ, عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //21:12ت م0067

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