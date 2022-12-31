السعودية اليوم / "ليالي الدرعية" تطلق فعاليات ترفيهية وجلسات طربية وتجارب متنوعة.. غداً



الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

تستعد الدرعية التاريخية غداً لاستقبال الزوار من داخل وخارج المملكة في "ليالي الدرعية"، للاستمتاع بباقة من التجارب المتنوعة والاستثنائية، في أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ابتداءً من الأحد 1 يناير حتى 22 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، في قلب الدرعية، التي برزت كموقع تراثي ووجهة عالمية لإقامة أشهر البطولات والأحداث والفعاليات الدولية، ونمطاً للحياة والتجارب الترفيهية والفنية والسياحية والرياضية.

وتقدم "ليالي الدرعية" تجربة متكاملة وفريدة من نوعها للزوار، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، تتيح للجمهور الاستمتاع بباقة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، وكذلك التمتع بتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.

وتجمع "ليالي الدرعية" عدداً كبيراً من كبار نجوم ونجمات الغناء في المملكة والخليج والعالم العربي في سهرات وجلسات فنية طربية ضمن "جلسات ليالي الدرعيّة"، حيث تقدم للجمهور والزوار وعشاق الطرب العربي الأصيل أمسيات غنائية في أجواء شتوية تعكس الثقافة

يشار إلى أن موسم الدرعية بنسخته الثانية استضاف منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي العديد من الفعاليات

ومن المقرر أن تتواصل هذه الفعاليات مع إقامة كأس السوبر الإسباني في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، وتجمع فرق؛

وأتاح موسم الدرعية 2022 إمكانية حجز التذاكر للزوار والجمهور لحضور "ليالي الدرعية" عبر الموقع الرسمي https://diriyahseason.sa/ar.

// انتهى //

20:55ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واستستعد الدرعية التاريخية غداً لاستقبال الزوار من داخل وخارج المملكة في "ليالي الدرعية"، للاستمتاع بباقة من التجارب المتنوعة والاستثنائية، في أجواء شتوية تتميز بالفخامة، ابتداءً من الأحد 1 يناير حتى 22 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، في قلب الدرعية، التي برزت كموقع تراثي ووجهة عالمية لإقامة أشهر البطولات والأحداث والفعاليات الدولية، ونمطاً للحياة والتجارب الترفيهية والفنية والسياحية والرياضية.وتقدم "ليالي الدرعية" تجربة متكاملة وفريدة من نوعها للزوار، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تناسب مختلف الفئات والأعمار، تتيح للجمهور الاستمتاع بباقة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، وكذلك التمتع بتذوق أشهى المأكولات والمشروبات في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، وعربات الأطعمة والمشروبات المحلية، إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في أشهر المحلات التجارية.وتجمع "ليالي الدرعية" عدداً كبيراً من كبار نجوم ونجمات الغناء في المملكة والخليج والعالم العربي في سهرات وجلسات فنية طربية ضمن "جلسات ليالي الدرعيّة"، حيث تقدم للجمهور والزوار وعشاق الطرب العربي الأصيل أمسيات غنائية في أجواء شتوية تعكس الثقافة السعودية ، وتمزج الأصالة بالمعاصرة.يشار إلى أن موسم الدرعية بنسخته الثانية استضاف منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، التي حظيت باهتمام وحضور عالمي مميز، وكان لها أصداء وردود أفعال إيجابية للغاية من المختصين والمهتمين محلياً ودولياً، واستطاعت جذب الآلاف من الزوار والجمهور السعودي والدولي من عشاق الرياضة والترفيه ومحبي المأكولات المتنوعة وتجارب التسوق الراقية.ومن المقرر أن تتواصل هذه الفعاليات مع إقامة كأس السوبر الإسباني في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، وتجمع فرق؛ ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس، إلى جانب كأس (EA Sports Supercup) السوبر الإيطالي بين فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان في 18 يناير 2023، إضافة إلى سباق السيارات إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري في الفترة 27-28 يناير المقبل.وأتاح موسم الدرعية 2022 إمكانية حجز التذاكر للزوار والجمهور لحضور "ليالي الدرعية" عبر الموقع الرسمي https://diriyahseason.sa/ar.// انتهى //20:55ت م0066

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