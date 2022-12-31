السعودية اليوم / المنقية "الراجحات" تتربع على صدارة شوط لون الحمر فئة سيف الملك بمهرجان الإبل



الصياهد 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

فازت المنقية "الراجحات" للمواطن عبدالمحسن الراجحي، بالمركزين الأول والثاني في شوط لون الحمر "فئة سيف الملك" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.

وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة التحكيم النهائي، اليوم السبت فاز بالمركز الثالث المواطن محمد عبدالله العتيبي بالمنقية "مركبات"، ونال المركز الرابع محمد مسيفر الصواط بالمنقية "الهايلات"، وحقق المركز الخامس الكويتي شلويح سطام المطيري بالمنقية "الباقيات".

وجاء في المركز السادس المواطن نواف خليفة العتيبي بالمنقية "نوافات النثري"، وحصد المركز السابع المواطن ماجد بن ناصر السبيعي بالمنقية "طايلات الحمر"، وحقق المركز الثامن الكويتي حزام راشد العتيبي بالمنقية "طمامات الحمر"، وجاء في المركز التاسع المواطن مشعان العتيبي بالمنقية "المشعليات"، ونال المركز العاشر المواطن ملفي بطيحان السبيعي بالمنقية "الملفيات".

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20:28ت م

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