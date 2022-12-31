شكرا لقرائتكم جامعة أم القرى: تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع المقرات والكليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت جامعة أم القرى في بيان صادر عنها أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد ١٤٤٤/٦/٨ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليق الدراسة بجامعة جدة

وكانت جامعة جدة، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.