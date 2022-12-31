شكرا لقرائتكم تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني في جدة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني في جدة وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ الأحد الموافق ٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات.

تعليق الدراسة في جدة

وكانت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

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وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.