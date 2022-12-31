شكرا لقرائتكم ساعات على إيداع معاش الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة، بوكالة الضمان الاجتماعي، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور خلال الساعات الأولى من صباح يوم 1 يناير 2023.

مراجعة مجموع الدخل

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يحدد بعد مراجعة مجموع الدخل، ومطابقته بما هو مسجل لدى الجهات الرسمية.

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اعتراض الضمان

وكانت الوزارة أتاحت يوم الثلاثاء الماضي، تقديم الاعتراض على الدفعة 13 من الضمان المطور بعد إعلان نتائج الأهلية بشكل كامل، مؤكدة أنه متى كانت النتيجة غير مؤهل يمكن تقديم اعتراض من خلال: “الدخول على حسابك في المنصة ثم الأهلية والاستحقاق وستظهر نتيجة الأهلية مضمنة سبب عدم الأهلية إن وجد، وأيقونة تقديم اعتراض”.

التسجيل بالضمان

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: