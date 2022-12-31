شكرا لقرائتكم تعليم الخرمة: تعليق الدراسة الحضورية لمن يحول الوادي بينهم وبين مدارسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه مكتب التعليم بمحافظة الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بأن تكون الدراسة الحضورية عن بُعد للطلاب والطالبات الذين يحول الوادي أو الشعاب بينهم وبين مدارسهم.

وقال المكتب عبر حسابه بموقع “تويتر” “تم التوجيه بأن الطلاب والطالبات الذين يحول الوادي أو الشعاب بينهم وبين مدارسهم ولا يوجد بالقرب منهم جسور أو طرق آمنة بأن تكون دراستهم عن بعد عبر منصة مدرستي”.

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ودعا المكتب المعلمين والمعلمات إلى إعداد الدروس وفق ذلك، سائلًا من الله السلامة للجميع.

تعليق الدراسة الحضورية

من جانبها، قررت إدارة تعليم جدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر ” منصة مدرستي ” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من غد الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

ومن ضمن هذه المناطق منطقة مكة المكرمة، التي ستهطل عليها أمطار متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول من يوم الأحد إلى الأربعاء، وذلك على (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية).

وحسب ما ذكره المركز، يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.