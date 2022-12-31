وظائف جديدة للمعلمين السابقين تمنحهم الرضا والحماس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حتى إذا كنت مدرسا وتشعر بعدم الرضا، فلا بأس إن رغبت في الحصول على وظيفة لا علاقة لها بالتعليم أو التعلم. أنت تستحق أن تكون سعيدا، حيث يجد الآخرون النجاح من خلال استكشاف الفرص المتعلقة بالرعاية الصحية أو مجالات الدراسة الرئيسة التي ربما استمتعوا بها في الكلية، ولكنهم لم يتابعوها أبدا خارج الفصل الدراسي، وجدت "مكة" إلقاء نظرة على الأمثلة التالية للوظائف الجيدة للمعلمين الذين يتركون التعليم:

1. أخصائي موارد بشرية

يعرف المعلمون كيفية مساعدة الناس على النجاح من خلال تطوير معارفهم ومواهبهم، ويساعد محترفو الموارد البشرية الأشخاص على النجاح من خلال مطابقتهم مع المناصب المناسبة وفرص التدريب وخيارات المزايا. اعتمادا على خلفيتك التعليمية قد تحتاج إلى بعض التعليم الإضافي في مجال الأعمال، لكن مكافآت هذا المجال تميل إلى جعل الجهد الإضافي يستحق كل هذا العناء. توجد بعض الوظائف البديلة الرائعة للمعلمين في الموارد البشرية، والتي توفر أيضا القدرة على مساعدة الآخرين بطريقة مفيدة.

2. مستشار مالي شخصي

هل خلفيتك التعليمية والتدريسية في الرياضيات؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون هذا الاحتلال خيارا جيدا آخر. قد تخدمك قدرتك على حساب الأرقام وتفسير ما تعنيه وشرح المفاهيم المعقدة بشكل جيد في هذا النوع من الأدوار. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الأشخاص على تحقيق الأهداف المالية التي تتيح لهم الحصول على ما يريدون حقا من الحياة. إذا سلكت هذا الطريق، ففكر في الدورات الدراسية الإضافية في التخطيط المالي.

3. كاتب

غالبا ما يصنع المعلمون السابقون كتابا استثنائيين. والكتاب العظماء مطلوبون دائما - ليس فقط في عالم النشر والترفيه. لدى عدد لا يحصى من الشركات والمنظمات غير الربحية أيضا احتياجات كتابية مستمرة ، سواء للتوثيق الفني أو طلبات المنح أو العروض أو التسويق الداخلي أو الخارجي. إذا كنت على دراية جيدة بموضوع معين، فقد تتمكن حتى من العثور على عمل مع ناشري الكتب المدرسية. يمكنك العمل كجزء من فريق الكتابة الداخلي، أو يمكنك العمل بشكل مستقل وفقا لجدولك الزمني الخاص، والعمل من أي مكان تريده، واختيار عملائك.

4. اختصاصي تسويق

هل أنت مبدع للغاية؟ هل منحتك خبرتك في التدريس رؤى أعمق للسلوك البشري؟ تبحث العديد من الشركات والمنظمات غير الربحية ووكالات التسويق عن محترفين يمكنهم التعاطف مع الآخرين وفهم دوافعهم. لذلك ، مع القليل من الدورات الدراسية الإضافية في التسويق، قد تتمكن من العثور على وظيفة رائعة تستفيد من العديد من المهارات التي لديك بالفعل. يعد التسويق عبر الإنترنت مجالا جيدا بشكل خاص للدخول إليه إذا كنت قادرا على التكيف والاستمتاع بالتحديات المتطورة باستمرار والتي تستخدم إبداعك.

5. مساعد علاج وظيفي

هل أنت جيد في التكيف مع احتياجات وشخصيات مختلف الناس؟ ستظل هذه المهنة تعتمد بشكل كبير على قدرتك على تعليم الآخرين (بما في ذلك الأطفال). لكن سينصب تركيزك على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة أو الدائمة على تعلم كيفية أداء المهام الأساسية للحياة اليومية، غالبا باستخدام الأجهزة المساعدة. تقدم العديد من المدارس المهنية برامج درجة جامعية مريحة في هذا المجال.

6. أخصائي علاقات عامة

التواصل الجيد هو اسم اللعبة في هذا المجال. من خلال خبرتك في التدريس في الفصل الدراسي، من المحتمل أن تكون قد غطيت ذلك. بالطبع، يتعلق هذا المهنة أيضا بالتواصل وتكوين علاقات جيدة مع الجمهور والإعلاميين الآخرين. يمكن لمهاراتك في الكتابة والتخطيط والخطابة أن تخدمك جيدًا في وظيفة العلاقات العامة.

7. مساعد تنفيذي

قد يكون من الصعب العثور على مخططين ومنظمين رائعين. لكن العديد من المعلمين لديهم هذه الصفات في البستوني. مع القليل من التدريب الإضافي في إدارة الأعمال أو المساعدة الإدارية ، يمكنك أن تصبح مرشحا مقنعا حقا لوظائف الدعم الإداري مع كبار المديرين التنفيذيين للشركات.

8. مخطط الحدث

إليك خيارا ممتعًا إذا كنت مخططا مولودا وتحب تنسيق الدروس أو المشاريع أو الرحلات الميدانية كمعلم. يمكنك المساعدة في تحقيق أحلام الناس بأحداث مذهلة لا تنسى. تعتبر حفلات الزفاف ، والمؤتمرات التجارية ، وإطلاق المنتجات مجرد أنواع قليلة من الأحداث التي قد تساعد في التخطيط لها وتنسيقها.

9. وكيل عقارات

هل أنت متحمس ورائع بشكل خاص في الاستماع والتواصل والتعامل مع كل التفاصيل؟ مثل غيرهم من المتخصصين في المبيعات، يحتاج وكلاء العقارات إلى مهارات شخصية استثنائية. لهذا السبب ذهب العديد من المعلمين السابقين إلى هذا المجال وطوّروا سمعة جيدة لقدرتهم على المساعدة في تسهيل اتفاقيات المربح للجانبين المتعلقة بشراء وبيع العقارات.

10. عامل اجتماعي للأطفال والأسرة

كثير من المعلمين هم أناس عطوفون بطبيعتهم. يمكن أن يجعلهم ذلك مناسبين تماما للمهن في العمل الاجتماعي - لا سيما النوع الذي يتضمن إبقاء الأطفال الضعفاء بعيدا عن الأذى ومساعدة العائلات في الحصول على المساعدة الأساسية التي يحتاجونها. يمكنك أن تكون مثل الملاك الحارس الواقعي، مما يترك تأثيرا مهما يدوم مدى الحياة لكل شخص تساعده.

11- الخبير الاكتواري

مثل القلة التالية في هذه القائمة، يجب أن تكون هذه المهنة ذات الأجور المرتفعة على رادار معلمي الرياضيات السابقين. مع بعض الدورات الدراسية الإضافية في موضوعات مثل المالية والإحصاءات التطبيقية والاقتصاد، قد تتمكن من الحصول على شهادة في هذا المجال. ستقوم بتقييم المخاطر ومساعدة شركات التأمين أو الشركات الأخرى على وضع استراتيجيات لتقليل الآثار المالية لعدم اليقين.

12- إحصائي

هل ترغب في استخدام خلفيتك الرياضية لحل مشاكل حقيقية؟ تحتاج العديد من الصناعات إلى أشخاص بارعين في جمع البيانات وتفسير ما تعنيه كلها. قد يكون التأثير الذي تحدثه في هذه الوظيفة بنفس أهمية التأثير الذي أحدثته من خلال التدريس. على سبيل المثال، تخيل استخدام التحليل الإحصائي لإحداث فرق إيجابي في تقديم الرعاية الصحية أو هندسة السلامة. اعتمادا على المنصب، قد تحتاج إلى درجة الماجستير.

13 محلل بحوث العمليات

إليك مهنة أخرى متعلقة بالرياضيات تتيح لك أن تكون قادرا على حل المشكلات. يتعلق الأمر كله باستخدام الرياضيات والتقنيات التحليلية الكمية لمساعدة الشركات على تحديد المشكلات وتحديدها حتى يتمكنوا من اتخاذ أفضل القرارات الممكنة. ستكون الخلفية في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر مفيدة.

14. المحرر

غالبا ما تكون هذه المهنة مباراة رائعة للمعلمين السابقين، خاصة أولئك الذين لديهم خلفية في دراسة وتدريس اللغة الإنجليزية. بعد كل شيء، مثل المعلم الجيد، يحتاج المحرر الجيد إلى التعرف على الأفكار والموهبة الجيدة لشخص آخر وتوجيهها. في هذه الحالة، الأمر كله يتعلق بكتابة المواهب. يمكن أن تشكل مهاراتك الكتابية - بالإضافة إلى فهمك القوي للقواعد وعلامات الترقيم والهجاء - أساسا رائعا لهذا النوع من المهنة.

15. مندوب مبيعات

لكي تكون مدرسا فعالا، يجب أن تكون قادرا على إشراك الأشخاص على المستوى الفردي وفي المجموعات. فكر الآن فيما يتطلبه بيع شيء ما. يقوم بعض المعلمين السابقين بعمل مندوبي مبيعات رائعين؛ لأنهم يعرفون كيفية إيصال الرسالة المقصودة وكسب الناس بحماسهم ومعرفتهم ومهاراتهم في التواصل بين الأشخاص.

16. مترجم فوري أو مترجم

هل لديك خبرة في تدريس لغة أجنبية؟ هل تتقن تلك اللغة تماما؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون مناسبا تماما لمهنة تتضمن ترجمة المستندات أو تفسير المحادثات الحية أو المسجلة. هذا المجال مليء بالفرص المثيرة، بما في ذلك الوظائف التي قد تأخذك إلى الخارج.

17. فني متحف

هل أنت جيد في الاحتفاظ بسجلات مفصلة والحفاظ على الأشياء المهمة؟ العديد من المعلمين لديهم تلك الصفات. إذا كان لديك أيضا خلفية في الفن أو التاريخ ، فقد تكون مرشحا جيدا لهذه المهنة. ستساعد في حماية ورعاية الأشياء الثمينة المخزنة أو المعروضة في متحف (أو المنقولة بين المتاحف المختلفة).

18. مدير الأنشطة

غالبا ما تكون الأدوار القيادية المتعلقة بخدمة المجتمع مناسبة للأشخاص الذين تركوا مهنة التدريس. العديد من المنظمات الشبابية ومجتمعات التقاعد لديها مناصب للأشخاص المهرة في التخطيط والتنسيق وقيادة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية الممتعة.

19. مستشار التوجيه المدرسي

الاستشارة هي خيار طبيعي لكثير من المعلمين السابقين. في الواقع، إنها واحدة من أفضل الوظائف للمعلمين الذين لا يرغبون في التدريس ولكنهم ما زالوا يستمتعون بالتفاعل الفردي مع الطلاب. قد تحتاج إلى درجة الماجستير. ومع ذلك ، فإن كونك مؤهلا لمساعدة الطلاب على العمل من خلال التحديات الاجتماعية والأكاديمية - ومشاهدتها تزدهر - يمكن أن يجعل التعليم الإضافي يستحق ذلك.

20. مدير المدرسة

بدأ معظم مديري المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حياتهم المهنية كمعلمين. لذلك إذا كانت لديك رغبة قوية في قيادة مدرسة بأكملها والإشراف عليها، فقد يكون هذا أحد أفضل الخيارات المهنية التي يجب مراعاتها. ستشارك في إدارة كل جانب من جوانب عملية المدرسة أثناء تقديم المشورة للطلاب ودعم المعلمين والموظفين الآخرين. ستحتاج على الأرجح إلى درجة الماجستير على الأقل في القيادة التعليمية أو الإدارة.

21. منسق تعليمي

هل أنت جيد في تصميم المواد التعليمية أو تطوير المناهج؟ تحتاج العديد من الشركات والمناطق التعليمية ومؤسسات ما بعد الثانوية والهيئات الحكومية والمؤسسات الثقافية إلى محترفين يقومون بتصميم الدورات والمواد التعليمية والاختبارات وإرشادات التدريس.

22. مستشار تربوي

هذه واحدة من أفضل الوظائف للمعلمين المتقاعدين الذين يريدون المرونة في اختيار وقت العمل ومع من يعمل. يمكنك تقديم رؤى وتوصيات مهمة حول السياسة التعليمية أو تطوير المناهج أو الإجراءات الإدارية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة لعدة أنواع من المنظمات. بصفتك متعاقدا مستقلا، قد تجد مهاما قصيرة أو طويلة الأجل مع الوكالات الحكومية أو المدارس الخاصة أو المدارس المستقلة أو مناطق المدارس العامة أو أنواعا مختلفة من الشركات ذات الصلة بالتعليم.

23. أمين مكتبة

تقريبا كل مدرسة لديها مكتبة. لذلك غالبا ما تروق هذه الوظيفة للمعلمين السابقين الذين يستمتعون بالتحدي المتمثل في اختيار واكتساب وتنظيم والتوصية وتوزيع الكتب والمواد البحثية أو التعليمية الأخرى. إنها أيضا طريقة رائعة للمساهمة في نجاح الطلاب دون تلبية متطلبات الفصل الدراسي.