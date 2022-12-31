تعليق الدراسة بمدارس جدة ورابغ وخليص ليوم غد الأحد

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الأحد بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك وفقا لما نشرته إدارة تعليم جدة.

وقالت الإدارة إنه الدوام لليوم الدراسي غدا سيكون عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.