تعرف على أبرز الأحداث السعودية لعام 2022

ساعات قليلة وتطوى صفحة العام الميلادي 2022، حيث تستشرف السعودية في نهاية العام الميلادي مرحلة جديدة تؤطرها رؤية واعدة نحو النماء والتطور بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وتعزيز دور المملكة إقليمياً وعالمياً وتعميق دورها في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي, مما يشكل عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي.

فيما يلي أبرز أحداث السعودية العام 2022:

أحداث شهر يناير من عام 2022

02 يناير

- مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الإيوائي للنازحين في اليمن

07 يناير

-وزارة الخارجية بالمملكة تطلع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار 2022م.

08 يناير

-المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

12 يناير

- شركة أرامكو السعودية توسع وجودها في مجالَي التكرير والتسويق الأوروبي عبر استثماراتها مع "بي كي إن أورلن" البولندية.

13 يناير

- الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان يضع حجر الأساس لمشروع لاستغلال طاقة الرياح تنفذه شركة " اكواباور" السعودية بقيمة 1.1 مليار ريال.

14 يناير

-الدراج البريطاني سندرلاند بطلاً لرالي داكار السعودية 2022، للمرة الثانية في تاريخه.

17 يناير

- تُوّج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستاذ الملك فهد الدولي بالرياض.

18 يناير

- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

24 يناير

- سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

25 يناير

- وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق توقعان مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.

27 يناير

- صدر أمر ملكي بالمملكة العربية السعودية بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.

31 يناير

- السعودية تحتل المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير.

- وزير الثقافة السعودي يعلن تقديم المملكة العربية السعودية 30 مليون دولار لمؤسسة (ألِف) دعماً للجهود الدولية لحماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.

أحداث شهر فبراير من عام 2022

10 فبراير

- الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملاً عدائياً وتدمر طائرة مسيّرة (مفخخة) أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

13 فبراير

- أعلن ولي العهد نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

15 فبراير

- 16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022 ، في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.

20 فبراير

- وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يفتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022. الذي شارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية.

23 فبراير

-شركة أرامكو السعودية تعلن إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين.

أحداث شهر مارس من عام 2022

01 مارس

- وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن

03 مارس

- خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يستقبل في قصره بالرياض، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

03 مارس

- ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم الأمير محمد بن سلمان، يعلن عن إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم وإستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

07 مارس

- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصل الرياض وكان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

08 مارس

-خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويقيم مأدبة غداء تكريما لفخامته.

11- مارس

- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة يصرح بتعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرة عن بعد ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة .

15 مارس

-رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل والوفد المرافق له إلى الرياض, في زيارة رسمية للمملكة.

16 مارس

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

20 مارس

- القوات الجوية السعودية تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلق من المليشيات الحوثية لاستهداف مدينة جيزان.

- أرامكو السعودية تعلن منحة وتوزيع أرباح للمساهمين إثر نتائجها المالية القوية لعام 2021.

- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية يُندد بتعرُّض عددٍ من المرافق في مواقع مختلفة من المملكة لاعتداءاتٍ بطائراتٍ مُسيّرة، ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة .

21 مارس

- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

- ولي العهد يلتقي، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره بالرياض، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

25 مارس

-تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة و محطة "المختارة" في منطقة جازان لعمل عدائي بمقذوفات صاروخية،من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

28 مارس

- السعودية تبدأ، حملتها الترويجية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

30 مارس

-أودعت السعودية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دعماً لجمهورية مصر.

31 مارس

- رئاسة أمن الدولة تصنف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية.

أحداث شهر أبريل من عام 2022

01 أبريل

-سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، والمنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة ولمدة شهرين .

07 أبريل

-السعودية ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأعلنت المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.

-وزارة الخارجية تعلن عودة سفير خادم الحرمين إلى لبنان.

13 أبريل

- خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

- السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.. وتجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة .

18 أبريل

- السعودية تدين وتستنكر ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين .

26 أبريل

- السعودية تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

28 أبريل

-خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يستقبل في قصر السلام بجدة، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

29 أبريل

-ولي العهد والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا يعقدان اجتماعاً بقصر السلام بجدة.

أحداث شهر مايو من عام 2022

07 مايو

- الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً في إطار المبادرة الإنسانية السعودية.

أحداث شهر يونيو من عام 2022

02 يونيو

- السعودية ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين .

- الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بدور خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.

09 يونيو

- السعودية تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان .

12 يونيو

- 10 ملايين دولار أمريكي دعم سعودي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

17 يونيو

- ترحيب سعودي بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً.

19 يونيو

- توج المنتخب السعودي الأولمبي، بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخه. وذلك بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة (2 - 0).

21 يونيو

ولي العهد يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

22 يونيو

- ولي العهد يلتقي في العاصمة التركية أنقرة، الرئيس التركي رجب أردوغان.

25 يونيو

- ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

30 يونيو

- السعودية تعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن.

أحداث شهر يوليو من عام 2022

07 يوليو

- السعودية ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

14 يوليو

- السعودية تُعلن عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من الخارج.

15 يوليو

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في جدة.

- خادم الحرمين يلتقي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن.

-ولي العهد والرئيس الأمريكي يعقدان في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية.

- توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة .

16- يوليو

- السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة.

-توقيع اتفاقية أرتميس بين السعودية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية.

-نيابة عن خادم الحرمين رأس ولي العهد قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، والأردن ومصر والعراق.

18 يوليو

- عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومات السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً عبر ـ الاتصال المرئي ـ، لمناقشة الوضع في اليمن.

25 يوليو

-ولي العهد يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

26 يوليو

- ولي العهد يغادر في زيارة لليونان وفرنسا استجابة للدعوات المقدمة له.

27 يوليو

-ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، يعقدان اجتماعاً موسعاً في العاصمة اليونانية أثينا.

28 يوليو

- أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم .

- نجاح فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وتحقيق إنجازات جديدة.

29 يوليو

- ولي العهد يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أحداث شهر أغسطس من عام 2022

07 أغسطس

- المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يفوز بذهبية كأس العالم والمقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروماني بنتيجة 3-1.

12 أغسطس

- رئاسة أمن الدولة: تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.

18 أغسطس

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يستقبل، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

19 أغسطس

-ولي العهد يستقبل في جدة، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.

21 أغسطس

- توج وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للملاكمة في لقاء "نزال البحر الأحمـر"، الذي أقيم في مدينة جدة.

22 أغسطس

-خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

-وزير الطاقة، يوضح في حوار خاص لوكالة بلومبيرج أن لدى أوبك بلس وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.

24 أغسطس

- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر .

25 أغسطس

-خادم الحرمين يوجه باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان وشعبها الشقيق.

31 أغسطس

- صنّفت المملكة العربية السعودية، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.

أحداث شهر سبتمبر من عام 2022

04 سبتمبر

- السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول-2 وزودياك) لدعم جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنية النووية.

9 سبتمبر

- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب السعودية بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

11 سبتمبر

- وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى الرياض ، برفقة والديهما، قادمين من جمهورية العراق، حيث نُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

13 سبتمبر

-انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة بمدينة الرياض.

17 سبتمبر

- قدمت المملكة العربية السعودية لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.

20 سبتمبر

- ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

22 سبتمبر

- صدور بيان سعودي أمريكي فرنسي لمناقشة الملف اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد فيه وزراء خارجية تلك الدول على دعم لبنان وأمنه واستقراره .

أحداث شهر أكتوبر من عام 2022

13 أكتوبر

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج، وتؤكد أن مخرجات اجتماعات المجموعة يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء.

14 أكتوبر

- الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس .

20 أكتوبر

- ولي العهد يعلن انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بمصر.

25 أكتوبر

- بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم.

26 أكتوبر

- وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق، وسلطنة عُمان بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي).

28 أكتوبر

-افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض .

أحداث شهر نوفمبر من عام 2022

07 نوفمبر

- انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم.

09 نوفمبر

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر يفتتح أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت شعار "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية".

12 نوفمبر

وزير الطاقة يعلن خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ عن ثلاثة مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي.

15 نوفمبر

- بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا .

16 نوفمبر

- ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرض أجزاء كبيرة منه لحادث حريق .

- ولي العهد يصل إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

17 نوفمبر

- ولي العهد يصل إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.

22 نوفمبر

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني 2-1، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

أحداث شهر ديسمبر من عام 2022

01 ديسمبر

-المنتخب السعودي لكرة القدم يخرج من بطولة كأس العالم بقطر بخسارته من نظيره المكسيكي 1 -2.

07 ديسمبر

-الرئيس الصيني شي جين بينغ، يصل الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

-وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للمملكة.

08 ديسمبر

- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الرئيس الصيني شي جين بينغ ويعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

- استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس الصيني شي جين بينغ ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

- الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

09 ديسمبر

-ولي العهد يرأس أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

- نيابة عن خادم الحرمين ولي العهد يرأس "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية".

- نيابة عن خادم الحرمين ولي العهد يرأس "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية".

22 ديسمبر

- ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

26 ديسمبر

-السعودية تحقق المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021.

30 ديسمبر

- اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ينظم لنادي النصر السعودي في إطار صفقه تمتد إلى عام 2025.