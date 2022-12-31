إنقاذ شخصين في أضم والدفاع المدني يحذر من عبور الأودية

أنقذ الدفاع المدني بأضم في مكة المكرمة شخصين احتجزا داخل مركبة في سيل وادي كساب، وهما بصحة جيدة. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر "تويتر": أن الدفاع المدني بأضم أنقذ شخصين احتجزا داخل مركبة في سيل وادي كساب، وهما بصحة جيدة". وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة عبور الأودية ومجاري السيول في أثناء هطول الأمطار. ولا تزال الحالة المطرية مستمرة على مناطق السعودية كما توقعت الأرصاد إلى نهاية الأسبوع. وقد هطلت اليوم أمطار غزيرة على كل من مكة وجدة والطائف وأبها، والعاصمة الرياض مما دعا موسم الرياض إلى إلغاء العديد من الفعاليات نظرا للحالة الجوية.



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