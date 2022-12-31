رياضي / بولو الصحراء يعود بحلة جديدة إلى العلا يناير المقبل



العلا 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

تستضيف محافظة العلا بطولة "ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء"، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي بولو سان-تروبيه – هارا دو جاسي الفرنسي.

وتقام منافسات البطولة على ملعب رملي مصمم خصيصاً لهذه اللعبة، وسط الجبال والمناظر الطبيعية، بمشاركة ثمانية فرق، يقودها مجموعة من أفضل لاعبي البولو في العالم، بالإضافة للاعبين محترفين وهواة للرياضة من المملكة ومن مجتمع البولو في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز: "متحمسون لنبدأ فعاليات العُلا

وأضاف: "بولو الصحراء من التجارب الفريدة من نوعها، وتبشر بثلاثة أيام من

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة نادي بولو سان-تروبيه – هارا دو جاسي إلى أن دورهم الرئيس في تنظيم البطولة الواعدة لهذا العام يأتي كجزء من تفعيل شراكتهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبداية تعاون طموح سيكبر مع مرور الوقت ليكون شراكة طويلة الأمد بينهما لرياضة البولو.

ويمكن لمحبي اللعبة من شراء تذاكرهم وحضور المباريات عبر الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com .

// انتهى//

19:11ت م

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العلا 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واستستضيف محافظة العلا بطولة "ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء"، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي بولو سان-تروبيه – هارا دو جاسي الفرنسي.وتقام منافسات البطولة على ملعب رملي مصمم خصيصاً لهذه اللعبة، وسط الجبال والمناظر الطبيعية، بمشاركة ثمانية فرق، يقودها مجموعة من أفضل لاعبي البولو في العالم، بالإضافة للاعبين محترفين وهواة للرياضة من المملكة ومن مجتمع البولو في مختلف أنحاء العالم.وقال رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز: "متحمسون لنبدأ فعاليات العُلا الرياضية لعام 2023 ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، نظراً لأنها تستضيف رموز عالم البولو في العلا مرة أخرى وتقدم مشهداً رائداً للرياضة في المملكة والعالم".وأضاف: "بولو الصحراء من التجارب الفريدة من نوعها، وتبشر بثلاثة أيام من الرياضة رفيعة المستوى وسط أجواء حماسية تحركها خطوات الخيول الأنيقة، واستعددنا لتحضير هذا الحدث بالشراكة مع أفضل المؤسسات المتخصصة في رياضة البولو في العالم لتحقيق طموحات العُلا في أن تصبح وجهة رائدة لرياضات الفروسية على مستوى المنطقة والعالم."بدوره أشار رئيس مجلس إدارة نادي بولو سان-تروبيه – هارا دو جاسي إلى أن دورهم الرئيس في تنظيم البطولة الواعدة لهذا العام يأتي كجزء من تفعيل شراكتهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبداية تعاون طموح سيكبر مع مرور الوقت ليكون شراكة طويلة الأمد بينهما لرياضة البولو.ويمكن لمحبي اللعبة من شراء تذاكرهم وحضور المباريات عبر الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com .// انتهى//19:11ت م0058

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