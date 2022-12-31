شكرا لقرائتكم خبر عن أولى أزمات رونالدو مع النصر السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان انتقاله رسميًا إلى صفوف العالمي.

رونالدو يغيب عن أول مواجهتين مع النصر

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أنه قد تأكد غياب كريستيانو رونالدو، بشكل رسمي عن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام الطائي والشباب.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الطائي، يوم 5 يناير 2023، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي، بينما يصطدم بالشباب، في الرابع عشر من نفس الشهر، في الأسبوع 13.

ويأتي غياب رونالدو، عن أول مشاركتين مع النصر بسبب العقوبة الانضباطية، التي تلقاها بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمتمثلة في الإيقاف مباراتين.

ووفقًا للمادة 1/12 من لائحة الاحتراف الدولية، يجب على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إبلاغ نظيره السعودي، بعقوبة رونالدو.

وفي هذا السياق.. لا يستطيع نادي النصر، "استئناف" عقوبة كريستيانو رونالدو، بل سيتوجب عليه تنفيذها.

واللائحة التفسيرية لـ "الاحتراف الدولية"، ذكرت أنه لا يمكن للنادي الجديد، طلب مراجعة العقوبة، أو معرفة وتحليل وتقييم الظروف المحيطة بفرضها، أو التشكيك فيها.