شكرا لقرائتكم المرور: 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بأهمية إيقاف المركبة في أقصى الجانب الأيمن من الطريق عند تعطلها أو وقوع حالة طارئة من أجل سلامة الجميع.

إجراءات حال تعطل المركبة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال تعرض المركبة لأي عطل خلال سيرها على الطريق، يجب اتخاذ الإجراءات التالية:

قد يهمّك أيضاً

1- إخراج المركبة من الطريق بشكل آمن لأقرب مكان خارج الطريق.

2- وضع العلامات التحذيرية اللازمة على مسافة مناسبة تضمن تنبيه سائقي المركبات تجنبًا لاصطدامهم بها.

3- إبلاغ الجهات ذات العلاقة.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، ضرورة وجود التجهيزات اللازمة في المركبة، ما يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.

الانتباه بالطريق

كما شددت على ضرورة الانتباه في أثناء قيادة السيارة، حتى بحالة المعرفة المسبقة بالطريق.

وقال المرور إن معرفة قائد السيارة المسبقة بالطريق بسبب مروره الدائم عليه لا يعني عدم الانتباه في أثناء القيادة.