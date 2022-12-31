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دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة تطيح بالجاني

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الرياض - محمد الوسيري - تمكنت شرطة محافظة القنفذة، اليوم السبت، من ضبط شخص لدهسه آخرَين في منطقة رملية.

تفاصيل الحادث

وتفصيلاً، باشرت شرطة محافظة القنفذة إجراءات الاستدلال على إثر حادث الدهس في منطقة رملية شرق المحافظة نتج عنه إصابة شخصين تم إسعافهما وحالتهما الصحية مستقرة.

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وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه جرى ضبط المتسبب واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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