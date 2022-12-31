

المدينة المنورة ٧ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م واس

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة غدا ندوة بعنوان " إدارة المؤسسات الإعلامية في عصر التقنية الرقمية والميتافرس بين الواقع والتحديات والمستقبل " بمشاركة متخصصين في مجال الإعلام ، وذلك عبر الاتصال المرئي .

وتتناول الندوة عددا من المحاور في الإدارة الإعلامية بين القديم والحديث وواقع الممارسات الإعلامية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات ودوره في الإعلام إلى جانب أبرز المقترحات والخطوات لتطوير الكوادر الإعلامية في العصر الرقمي وهل ما زال الإعلان رافداً مهماً في البيئة الرقمية وكيف تحقق المؤسسات الإعلامية الربحية والإعلام الرقمي وقادة الرأي في المؤسسات الإعلامية ودورهم في تسويق المادة الإعلامية .

// انتهى //

17:43ت م

0045





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ندوة عن إدارة المؤسسات الإعلامية في عصر التقنية الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.