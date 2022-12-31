السعودية اليوم / اختتام برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" بتخريج 687 شاب وشابة في محافظة عدن



عدن 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

اُختتمَ اليوم في محافظة عدن برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"، وذلك بتخريج 687 شاب وشابة، بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية، وتنفيذ مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف، وذلك في 3 مسارات تتضمن التدريب بهدف التوظيف، والتوظيف الذاتي، ومسارات العمل ،بحضور وكيل محافظ عدن نصر الشاذلي، ونائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحياء، والمدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أمين القادري ، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الحكومي في محافظة عدن .

وتخلل الحفل تكريم الخريجين والخريجات وتسليمهم الشهادات النهائية ، وكذلك تسليم الحقائب المهنية لخريجي مسار التوظيف الذاتي الذي تضمن عدد من التخصصات المهنية في التكييف والتبريد و حياكة المعاوز وصيانة الطاقة الشمسية و كهرباء المنازل.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف أمين القادري بالجهود المبذولة من قبل جميع القائمين على المشروع وكذلك التزام المستفيدين وإصرارهم على النجاح.

من جهته قال نائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحيى: كان لبرنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الدور الهام في تخريج 687 شاب وشابة، حيث يأتي ضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجهوده في شتى القطاعات والمجالات ومنها بناء القدرات والكوادر في اليمن، والتي ساهم من خلالها في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات، ودعم الشباب من كلا الجنسين في الحصول على مستوى معيشي أفضل وقدرة أعلى على الصمود والاستقرار المجتمعي.

واستهدف برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» (687 ) مستفيدا ومستفيدة من الشباب والفتيات الباحثين عن عمل، منهم (504) شاب وشابة من طلاب وطالبات جامعة عدن على وشك التخرج في برنامج الاستعداد لسوق العمل و(84) في التوظيف الذاتي لخريجي الثانوية العامة، و(99) شاب وفتاة تأهيل وتدريب بهدف التوظيف وإيصالهم لمقرات العمل لدى العديد من شراكات القطاع الخاص، وربط المستفيدين بفرص عمل وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الصغيرة.

واحتوى البرنامج على العديد من الورش التدريبية والتأهيلية التي اسهمت في تعزيز مهارات المستفيدين وجعلهم الخيار الأمثل لأرباب العمل المحتملين، والذي تضمّن: الدعم النفسي، وتعزيز المهارات في مقرات العمل، والتلمذة المهنية، وتقنية المعلومات، واللغة الإنجليزية.

وساهم برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» في ربط ما يقارب 85% من خريجي المرحلة الأولى بمصادر الدخل، وذلك من خلال فرص العمل في القطاع الخاص أو عبر البدء في أعمالهم الخاصة اعتماداً على الحقائب المهنية، وأثبت البرنامج فاعليته على المستوى الشخصي و المهني للطلبة من خلال البرامج التدريبية النظرية والعملية التي تم إدراج المستهدفين فيها والتركيز على الجوانب المهنية بشكل أكبر مما ساهم في الوصول الى مقرات أعمالهم ، كما ساهم البرنامج في تأهيل الشباب والشابات ورفع كفاءتهم للحصول على فرص العمل المختلفة والتي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك تدريبهم على أفضل الممارسات المهنية بما يرفع كفاءة مختلف القطاعات في اليمن.

ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوداً في بناء قدرات الكوادر والقدرات في اليمن، إضافة إلى نقل الخبرات وتطوير الكفاءات،ودعم الشباب للحصول على مستوى معيشي أفضل وقدرة أعلى على الصمود والاستقرار المجتمعي لمواجهات الصدمات المختلفة والتخفيف أو الحد من آثارها.

ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى رفع كفاءة وفعالية القدرات والكوادر اليمنية في شتى مجالاتها لتنفيذ الأدوار المنوطة بها وتحسين الحياة اليومية وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.

ويتضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مجال بناء وتنمية القدرات مستوى الدعم المؤسساتي ومستوى الدعم الفني، حيث استفاد (40) مهندس من موظفي قطاع الإسكان في عدن من التدريب في مجال إدارة المشاريع و إجراء المسوحات الميدانية ضمن مشروع المسكن الملائم، وعدد (200) مستفيد من مبادرة النقد مقابل العمل في مجال التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف، و (162) سيدة مستفيدة من الورش التدريبية والخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والحاسب الآلي.

كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً في مجال التدريب وبناء القدرات عبر تنفيذ (13) دورة تدريبية استفاد منها (45) مهندس وفني لكل دورة تدريبية من منسوبي وزارة الطاقة والكهرباء، وتدريب (15) من موظفي الإطفاء في مطار عدن، وتدريب (15) من المختصين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وورشة تحديد ومعالجة معوقات التنمية الزراعية في محافظة الجوف استفاد منها (45) من موظفي مكتب الزراعة والري ومكتب الشؤون الاجتماعية، وكذلك (20) طبيب وممرض مستفيدين من التدريب على استخدام الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية في (3) مستشفيات في محافظة مأرب، إضافة إلى (17) طبيب وممرض مستفيد من برنامج بناء القدرات في مراكز غسيل الكلى على تشغيل المنشأت الصحية ورفع كفاءتها وفعاليتها

ويعد برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» ضمن (224) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

// انتهى//

17:30ت م

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