شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضحى بثنائي الفريق بعد التعاقد مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

ثنائي النصر يقترب من الرحيل

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أول المغادرين في الميركاتو المقبل.

وأكدت التقارير على أن رونالدو سيكون بديلا لأبو بكر، كرأس حربة، بينما سيستبدل مشاريبوف بلاعب في خط الوسط، إذ يفاضل بين مركزي الطرف الأيمن ومحور الارتكاز.

وكانت عدة صحف عالمية قد ربطت النصر بمفاوضات مع عدة نجوم، أبرزهم مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، ومحور تشيلسي نجولو كانتي، ومحور برشلونة سيرجيو بوسكيتس، ونجم وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.