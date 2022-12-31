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النصر يضحى بثنائي الفريق بعد التعاقد مع رونالدو

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محمد الفلاح - تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع النجم البرتغالي ، في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

ثنائي النصر يقترب من الرحيل

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أول المغادرين في الميركاتو المقبل.

وأكدت التقارير على أن رونالدو سيكون بديلا لأبو بكر، كرأس حربة، بينما سيستبدل مشاريبوف بلاعب في خط الوسط، إذ يفاضل بين مركزي الطرف الأيمن ومحور الارتكاز.

وكانت عدة صحف عالمية قد ربطت النصر بمفاوضات مع عدة نجوم، أبرزهم مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، ومحور نجولو كانتي، ومحور سيرجيو بوسكيتس، ونجم وسط لوكا مودريتش.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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