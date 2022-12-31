5 ضوابط للتخييم داخل المتنزهات

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن ضوابط التخييم العامة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن من بين الضوابط: مدة التخييم 3 أشهر، بالإضافة إلى منع استخدام المخيم لأغراض تجارية.

وأشار المركز إلى منع وقوف المركبات داخل موقع المخيم، بجانب تخصيص مخيم واحد لكل مستفيد، مع الالتزام بالمواقع المحددة من المركز والابتعاد عن المواقع الخطرة.