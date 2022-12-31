5 ضوابط للتخييم داخل المتنزهات

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن من بين الضوابط: مدة التخييم 3 أشهر، بالإضافة إلى منع استخدام المخيم لأغراض تجارية.
وأشار المركز إلى منع وقوف المركبات داخل موقع المخيم، بجانب تخصيص مخيم واحد لكل مستفيد، مع الالتزام بالمواقع المحددة من المركز والابتعاد عن المواقع الخطرة.
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