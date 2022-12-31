الجوازات: صورة الجواز في أبشر لا تمكن صاحبها من السفر

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة "أبشر أفراد" لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.