وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة "أبشر أفراد" لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.
وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: صورة الجواز في أبشر لا تمكن صاحبها من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.