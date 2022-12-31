اخبار السعوديه

القبض على مواطن عرض موادا مخدرة في مواقع التواصل

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5 ضوابط للتخييم داخل المتنزهات

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن ضوابط التخييم العامة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات...

705340c139.jpg الرياض : دوت الخليج
40e920a101.jpg07 جمادى الآخرة 1444 هـ

4 مليارات ريال قيمة خطة سعودية لزيادة إنتاج البيوت المحمية

اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1444 هـ

الجوازات: صورة الجواز في أبشر لا تمكن صاحبها من السفر

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المواطن من...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png07 جمادى الآخرة 1444 هـ
تصوير: خالد محمد

"حالة مدرار" تشمل معظم مناطق

أوضح موقع «طقس السعودية» أن الأقمار الاصطناعية ترصد الامتداد الواسع للسحب الماطرة ما بين الباحة ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1444 هـ

مشروع لتطوير الموهبة الإعلامية للطلبة في وادي الدواسر

دشن مدير تعليم وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي، أمس الخميس، مشروع "إعلاميو المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإعلامية لدى...

icon-byline.pngوادي الدواسر: دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1444 هـ

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1444 هـ

سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول 

رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،ولم تظل إلا السيارات...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png06 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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