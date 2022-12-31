القبض على مواطن عرض موادا مخدرة في مواقع التواصل

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5 ضوابط للتخييم داخل المتنزهات
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن ضوابط التخييم العامة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات...
4 مليارات ريال قيمة خطة سعودية لزيادة إنتاج البيوت المحمية
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة...
الجوازات: صورة الجواز في أبشر لا تمكن صاحبها من السفر
أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المواطن من...
"حالة مدرار" تشمل معظم مناطق السعودية
أوضح موقع «طقس السعودية» أن الأقمار الاصطناعية ترصد الامتداد الواسع للسحب الماطرة ما بين الباحة ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى...
مشروع لتطوير الموهبة الإعلامية للطلبة في وادي الدواسر
دشن مدير تعليم وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي، أمس الخميس، مشروع "إعلاميو المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإعلامية لدى...
إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات...
سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول
رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،ولم تظل إلا السيارات...
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