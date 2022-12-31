القبض على مواطن عرض موادا مخدرة في مواقع التواصل

5 ضوابط للتخييم داخل المتنزهات أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن ضوابط التخييم العامة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1444 هـ 07 جمادى الآخرة 1444 هـ 4 مليارات ريال قيمة خطة سعودية لزيادة إنتاج البيوت المحمية اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1444 هـ 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الجوازات: صورة الجواز في أبشر لا تمكن صاحبها من السفر أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المواطن من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1444 هـ 07 جمادى الآخرة 1444 هـ "حالة مدرار" تشمل معظم مناطق السعودية أوضح موقع «طقس السعودية» أن الأقمار الاصطناعية ترصد الامتداد الواسع للسحب الماطرة ما بين الباحة ومكة المكرمة، وتشير التوقعات إلى... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ مشروع لتطوير الموهبة الإعلامية للطلبة في وادي الدواسر دشن مدير تعليم وادي الدواسر عايض بن مجلي آل مجلي، أمس الخميس، مشروع "إعلاميو المستقبل"، الذي يهدف إلى تطوير المواهب الإعلامية لدى... وادي الدواسر: دوت الخليج وادي الدواسر: دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2,9 مليون حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ سكان حارة الوفيان بمكة يبعدون سياراتهم احترازا من السيول رصدت عدسة "دوت الخليج" قيام أهالي حارة الوفيان بعتيبية مكة بإبعاد سياراتهم من الحي احتياطا واحترازا من الأمطار،ولم تظل إلا السيارات... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 06 جمادى الآخرة 1444 هـ 06 جمادى الآخرة 1444 هـ

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