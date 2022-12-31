السعودية اليوم /"الارصاد": امطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 07 جماد الاخر 1444هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب، وبيش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8مساءً.

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15:19ت م

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