

المدينة المنورة 7 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 31 ديسمبر 2022م واس

دشنت أمانة المدينة المنورة اليوم الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود الرابط بين طريقي الإمام مسلم والسلام بطول 2600 متر بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في المدينة المنورة .

وأوضحت الأمانة أن تدشين الحركة المرورية على طريق الملك سعود يخدم أحياء غرب المدينة المنورة ويختصر الطريق للوصول إلى منطقة العزيزية بعرض يتجاوز 100 متر المكون من 7 مسارات للمركبات وجزيرة وسطية بعرض 5 أمتار ومنطقتين للدوران بمخرجين إضافة إلى تركيب 15 لوحة إرشادية للسلامة المرورية ، مبينة أن أعمال القطع الصخري التي تمت على الطريق زادت كمياتها عن 160 ألف متر مكعب بأعمال ردم بلغت 455 ألف متر مكعب ، مؤكدة أنه جرى تنفيذ إضافة 47 ألف متر مكعب من أعمال طبقة ما تحت الأساس وتركيب بردورات بطول أكثر من 11 ألف متر وتنفيذ عبارتين صندوقية لتصريف مياه الأمطار بطول 1750مترًا والأخرى بطول يبلغ 160 مترًا إضافة إلى تركيب أبراج إنارة ليد موفرة للطاقة بعدد 75 عمودا .

ويأتي مشروع طريق الملك سعود ضمن برامج وخطط الأمانة لرفع شبكة الطرق التي تسهم في حل مشاكل الازدحام وتوفر حركة مرورية حرة لأهالي وزوار المدينة المنورة .

// انتهى //

14:53ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تدشن الحركة المرورية لمشروع طريق الملك سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.