السعودية اليوم / مكافحة المخدرات : القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل الاجتماعي



الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لعرضه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مادة الكوكائين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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14:49ت م

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