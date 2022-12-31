السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 7 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 31 ديسمبر 2022م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أمطارًا رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، بدأت الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الـ 11 مساء .

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14:23ت م

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